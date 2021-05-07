Британская постпанк-группа Squid выпустила дебютный альбом «Bright Green Field». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.
На пластинку попали 11 треков, в том числе недавно вышедший «Paddling». Дебютник сочетает в себе экспериментальные и авангардные веяния, а также бодрые мотивы постпанка в стиле инди-диско.
Релиз вышел на лейбле Warp. Его продюсером выступил Дэн Кэри, известный своим сотрудничеством с Franz Ferdinand, Bat For Lashes, TOY и другими музыкантами.
Группа Squid появилась в английском городе Брайтон в 2017 году. Артисты уже успели представить два EP — «LINO» и Town Centre.