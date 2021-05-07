Британская постпанк-группа Squid выпустила дебютный альбом «Bright Green Field». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

На пластинку попали 11 треков, в том числе недавно вышедший «Paddling». Дебютник сочетает в себе экспериментальные и авангардные веяния, а также бодрые мотивы постпанка в стиле инди-диско.