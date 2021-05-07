Голограммы танцующих инопланетян в новом клипе Coldplay «Higher Power»

Британская группа Coldplay выпустила новую песню «Higher Power». Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисах.

Премьера релиза состоялась на специальном канале связи с МКС, где впервые была представлена «внеземная передача» астронавту Европейского космического агентства Томе Песке, который в конце апреля прибыл на борт станции на пилотируемом корабле Crew Dragon-2.

Продюсером «Higher Power» выступил Макс Мартин — один из самых успешный хитмейкеров в музыкальной истории.

Вместе с треком вышел и клип, в котором участники группы выступают на фоне транспортных контейнеров, а вокруг них танцуют голограммы инопланетных существ.