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Голограммы танцующих инопланетян в новом клипе Coldplay «Higher Power»

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:58

Британская группа Coldplay выпустила новую песню «Higher Power». Послушать ее можно на большинстве популярных стриминговых сервисах.

Премьера релиза состоялась на специальном канале связи с МКС, где впервые была представлена «внеземная передача» астронавту Европейского космического агентства Томе Песке, который в конце апреля прибыл на борт станции на пилотируемом корабле Crew Dragon-2.

Продюсером «Higher Power» выступил Макс Мартин — один из самых успешный хитмейкеров в музыкальной истории.

Вместе с треком вышел и клип, в котором участники группы выступают на фоне транспортных контейнеров, а вокруг них танцуют голограммы инопланетных существ.

Последний на данный момент альбом Coldplay — «Everyday Life» — вышел в ноябре 2019 года. Пластинка должна была стать экспериментальной, но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

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