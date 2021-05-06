Noize MC выпустил клип к песне «Век-волкодав» на стихотворение Осипа Мандельштама

Большую часть видео музыкант танцует в черной шубе посреди большого пустого помещения. «Потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет», — поет Noize MC и срывает с себя шубу.

Российский хип-хоп-исполнитель Noize MC опубликовал клип и трек «Век-волкодав». В основу песни легло стихотворение Осипа Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков».

Сингл стал частью трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» на стихи Мандельштама, записанного к 130-летию поэта. Помимо нее, в релиз вошли еще 20 песен от современных музыкантов. В создании релиза приняли участие Oxxxymiron, Shortparis, IOWA, «Свидание», Леонид Агутин, OQJAV и другие.

Послушать альбом можно на всех цифровых площадках.