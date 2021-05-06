Ненашев раскритиковал Собчак, россияне пишут Уиллу Смиту рецепты и другие новости дня

Дизайнер Антон Ненашев раскритиковал Ксению Собчак за интервью с тиктокеркой Диной Саевой. Он назвал блогершу «агрессивной идиоткой» и предложить сажать за такие интервью «прям лет на 10».

Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной от коронавируса. Разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург назвал такое решение «экономическо-политическим».

Елена Ямпольская рассказала, что сподвигло к разработке закона о запрете отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне. По ее словам, причиной стала книга «Тонкое искусство пофигизма».

Пятнадцатый прототип Starship Илона Маска приземлился после полета на высоту 10 километров. Это первое успешное испытание модели космического корабля для полетов на Луну и Марс.

Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Евросоюза. Он получил официальное разрешение, но на отстрел гораздо менее крупной самки.

Космическая компания Джеффа Безоса продаст билет в космос на онлайн-аукционе. Blue Origin планирует совершить свой первый суборбитальный обзорный полет 20 июля на корабле New Shepard.

Clubhouse поддержит 50 начинающих авторов и выделит на создание каждого шоу по 5000 долларов. Программа поддержки продлится три месяца, в случае успеха соцсеть продлит контракт.

Уилл Смит решил заниматься спортом и попросил подписчиков его замотивировать. Но Гарик Харламов придумал идею получше: теперь под постом американского актера можно найти много вкусных русских рецептов.

К новостям будущих триллеров. Netflix выпустил новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел», а Paramount Pictures показал финальный трейлер хоррора «Тихое место-2».

7 мая в Powerhouse пройдет ивент в честь дня рождения Андрея Алгоритмика. На мероприятии выступят Cream Soda, «Казускома», МС Сенечка, Lovanda и другие.