«Люди потеряли последнюю надежду»: вышел финальный трейлер «Тихого места-2»

Борьба с инопланетными существами, которые охотятся на людей по звуку, продолжается. В центре сюжета по-прежнему семья Эбботт. Пока они продолжают бороться за жизнь в полной тишине, выясняется, что у них появились новые враги.

Хоррор «Тихое место» вышел в 2018 году и моментально стал хитом кинопроката. Главные роли в фильме сыграли Джон Красински и его супруга — актриса Эмили Блант. «Афиша Daily» рассказывала подробно о фильме, рецензию можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что хоррор получит третью часть. Однако если первые две снимал Джон Красински, то режиссером «Тихого места-3» станет Джефф Николс. Возможно, новый фильм расскажет зрителям больше о постапокалиптическом мире, в котором разворачивались события первоначального хоррора, и населяющих его монстрах.