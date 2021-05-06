«Картошечка, сало, грибочки»: подписчики Гарика Харламова делятся русскими рецептами с Уиллом Смитом

Американский актер Уилл Смит опубликовал в своем инстаграме фото в одних трусах. Он рассказал, что за время пандемии набрал пару лишних килограммов и попросил подписчиков отправить ему ролики с тренировок, чтобы замотивировать.
Комик и актер Гарик Харламов озвучил идею получше. Он призвал фанатов написать под постом Смита вкусные русские рецепты. Подписчики тут же подхватили инициативу.
«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» — написал Харламов.
Вот как теперь выглядят комментарии в инстаграме Уилла Смита.
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