Netflix выпустил новый трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

Все указывает на то, что действие происходит в психиатрической больнице: белые стены, халаты, истерический смех за кадром. Однако к концу ролика зритель понимает, что это лаборатория, в которой создают детей с суперспособностями.

Netflix показал очередной трейлер четвертого сезона «Очень странных дел». Однако дату премьеры стрим-сервис все еще не озвучил.

Первый тизер грядущего сезона обещает возвращение Дэвида Харбора в образе шерифа Хоппера и появление убийцы Виктора Крила, которого сыграет актер Роберт Инглунд (Фредди Крюгер в серии хорроров «Кошмар на улице Вязов»). Другие детали сюжета не уточняются.

Съемки четвертого сезона начались в Литве в феврале 2020 года, но Netflix приостановил производство в середине марта из‑за COVID-19. К работе над проектом команда вернулась в конце сентября. Финн Вольфхард, исполнитель роли Майка Уилера, предположил, что четвертый сезон выйдет «где‑то в 2020 году».

Продюсер сериала Шон Леви говорил, что задержка пошла на пользу создателям сериала братьям Даффер, ведь они успели написать сценарий эпизодов до окончания съемок и довести его до «исключительно высокого уровня».