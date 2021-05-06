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Экоактивисты обвинили принца Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя всего Евросоюза

Виктория Шанина
Сегодня в 15:53

Румынская экологическая организация Agent Greenи австрийская VGT заявили, что принц Лихтенштейна Эмануэль убил самого большого медведя Румынии и, вероятно, всего Евросоюза. Он охотился в поисках трофея, пишет The Guardian.

Сообщается, что Эмануэль получил в Министерстве окружающей среды Румынии разрешение на отстрел медведицы, которая портила жизнь фермеров в коммуне Ождула. Однако принц выстрелил в 17-летнего медведя Артура, который жил в охраняемом заповеднике и никого не трогал.

«Но на самом деле принц убил не проблемную самку, а самца, который жил далеко в лесу и никогда не приближался к населенным пунктам. Рейнджер Agent Green много лет наблюдал в этой местности медведя по имени Артур. Это дикое животное, не привыкшее к присутствию человека и источникам пищи возле поселений», — сказали обвинители.

По информации Би-би-си, при оценке трофея Эмануэль может получить 592,8 балла из 600 возможных. Это станет рекордом в индустрии охоты, поэтому экоактивисты сделали вывод, что в крупного самца он стрелял намеренно. За добычу медведя принц заплатил 7000 евро (628 тысяч рублей).

«Интересно, как принц мог спутать медведицу, пришедшую в деревню, с самым большим самцом, жившим в глубине леса. Очевидно, что принц пришел не решить проблему местных жителей, а убить медведя и повесить дома на стене самый большой трофей», — заявил президент Agent Green Габриель Паун.

В 2016 году в Румынии запретили трофейную охоту. Министерство окружающей среды может дать разрешение на отстрел только в исключительных случаях. Например, если животные угрожают безопасности людей.

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