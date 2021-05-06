«Шейм он ю, Ксения»: дизайнер Антон Ненашев раскритиковал интервью Собчак с Диной Саевой

Дизайнер Антон Ненашев раскритиковал Ксению Собчак за выбор гостя для интервью. В новом выпуске «Осторожно, Собчак!» собеседником журналистки стала тиктокерка Дина Саева (настоящее имя — Мадина Басаева). Этому Ненашев посвятил свой пост в инстаграме, который позже удалил. Там Ненашев назвал девушку «агрессивной идиоткой» и предложить сажать за такие интервью «прям лет на 10». «Она [Саева] ничего не знает, не хочет знать и считает, что это круто», — добавляет он. Собчак же он назвал «медиапаразитом» и пригрозил тем, что выйдет из проекта и больше не пустит журналистику в ресторан «Красота» — там снимали новый выпуск, а его совладельцем является Ненашев.

В ответ Собчак в своем телеграм-канале сравнила слова дизайнера с фразой «увижу гея/черного/еврея в ресторане — выйду из проекта». Журналистка встала на защиту Саевой и заявила, что тиктокерка не виновата в том, что у ее родителей не было денег на «элементарное образование». «Просветите меня, пожалуйста. Не нужно ли по вашим понятиям закэнселить человека с такими взглядами? Или как обычно нужно просто посадить меня?» — заключила она. Следом Ненашев объяснил, что запись удалил «из уважения к коллегам», и обвинил Собчак в переиначивании смысла сказанного. «И да — смысл не меняется, раскручивая этих персонажей, и их ролевую модель, вы гробите будущее страны, и вы прекрасно это знаете», — добавил он и вспомнил про недавнее интервью со скопинским маньяком. В сети также обсуждают разговор Собчак и Саевой. В особенности пользователи обратили внимание на момент, где 21-летняя девушка угадывает известных личностей. Она назвала Никиту Михалкова и Игоря Сечина поэтами, а Чулпан Хаматову из‑за сходства фамилии с Ахматовой — поэтессой. После этого она встретилась с Сергеем Лазаревым, и оба не узнали друг друга. Собчак назвала это «старым добрым, но с новой озвучкой» конфликтом поколений и посвятила этому пост в инстаграме.

Поклонники Саевой не интересуются Лазаревым, взрослое поколение впервые слышит имя этой барышни. Но меня удивило не это, я очень негативно отнеслась к массовому хейту в комментариях. «Посмотрите на нее, она глупая, двух слов связать не может». Какое ханжество!



<…> Меня всегда критиковали ровно так же, ничего мудрого в этом не вижу. Большая опасность стать теми старыми бабками, которые не принимали десять лет назад нас/вас.

Дина Саева в интервью рассказала о том, как оказалась в больнице на две недели без телефона — из‑за проблем с эмоциональным здоровьем. В октябре прошлого года Саева заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых русскоговорящих пользователей TikTok. По данным Forbes, девушка стала абсолютным лидером русскоязычного сегмента по количеству подписчиков (16 млн человек) и заработала 4,93 млн рублей.