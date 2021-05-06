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Звезда «Довода» Джон Дэвид Вашингтон снимется в фантастическом фильме от создателя «Годзиллы»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:23

Американский спортсмен и актер Джон Дэвид Вашингтон («Довод», «Малкольм и Мари») сыграет главную роль научно-фантастической картине «True Love». Дата премьеры пока неизвестна, пишет Deadline.

История расскажет о ближайшем будущем человечества. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Сценаристом и режиссером станет Гарет Эдвардс — создатель «Годзиллы» и «Изгоя-один». После мирового успеха спин-оффа «Звездных войн» многие агентства захотели поработать с ним. Поэтому как только в планах появился проект «True Love», компания New Regency взялась за его продюсирование и финансирование.

Сейчас Джон Дэвид Вашингтон также снимается в фильме Дэвида О.Расселла, с которым также работает New Regency. В актерский состав картины вошли Аня Тейлор-Джой, Марго Робби и Кристиан Бейл.

Черно-белая мелодрама «Малкольм и Мари», в котором Джон Дэвид Вашингтон сыграл главную роль вместе с Зендаей, вышла 5 февраля — сразу после показа на кинофестивале в Торонто. Права на картину обошлись Netflix в 30 млн долларов, хотя на создание ленты ушло всего 2,5 млн. Критики по всему миру высоко оценили работу режиссера Сэма Левинсона.

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