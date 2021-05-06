Рэпер Хаски выпустил трек «NPC» — саундтрек к сериалу «Happy End» про приключения пары провинциалов в Москве, которых затянуло в вебкам-бизнес. За музыку и запись отвечали Батерс и Бхима.
«Я вижу вас», — много раз повторяет Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов). Вся песня — это пребывание в сети и трата времени в интернете, прерывающаяся эфиром с вебкам-моделью. «Раствориться в интернете как пакетик „Терафлю“», — последние слова рэпера перед тем, как он снова начнет нас видеть.
Послушать «NPC» можно здесь.
В конце марта Хаски выпустил сингл-рассуждение о суровой жизни в российских регионах «За Байкалом». Он сравнивает местный быт с «зоновскими лекалами» и рисует яркие образы людей из глубинки.
В апреле группа Pussy Riot купила у Хаски ироничный NFT-ролик «Каша из топора» за 2908 долларов. В видео рэпер в образе гусара делает вид, что готовит кашу с топором. Под конец ему и его ассистентке становится плохо от изысканного блюда, и их забирают врачи.