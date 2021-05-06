Рэпер Хаски выпустил трек «NPC» — саундтрек к сериалу «Happy End» про приключения пары провинциалов в Москве, которых затянуло в вебкам-бизнес. За музыку и запись отвечали Батерс и Бхима.

«Я вижу вас», — много раз повторяет Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов). Вся песня — это пребывание в сети и трата времени в интернете, прерывающаяся эфиром с вебкам-моделью. «Раствориться в интернете как пакетик „Терафлю“», — последние слова рэпера перед тем, как он снова начнет нас видеть.