Открылся прием заявок на 4-й фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» в Тюмени

Начался прием заявок на четвертый фестиваль уличного искусства «Морфология улиц» в Тюмени. Художники со всей России создадут 15 стрит-артов и обновленный арт-квартал на тему «Синестезия», сообщили «Афише Daily» организаторы.

Принять участие в мероприятии смогут 13 художников — их имена объявят в соцсетях проекта 17 мая. С 12 по 25 июля они будут создавать работы о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами. Например, цветом, запахом, текстурой, вкусом, формой, звуком или положением в пространстве. Еще две работы оставят на улицах города приглашенные эксперты.

Также на улице Северной, 11 и 9, в Тюмени организаторы обновят арт-квартал вместе с художниками — участниками фестиваля. Таким образом организаторы хотят открыть в городе галерею под открытым небом. «Сейчас на Северной нанесены муралы художников из Перми и Тюмени на разные темы в разных техниках. Мы хотим сделать это место комплексным, отражающим единый стиль и идею», — объяснила руководитель стрит-арт-фестиваля Юлия Саначина.

С 24 апреля по 29 мая кураторы, продюсеры и художники расскажут, как исследовать город и взаимодействовать с ним, понимать уличное искусство и его предназначение. 30 июня и 1 июля организуют лагерь для волонтеров: участники узнают историю и термины уличного искусства, а также научатся писать релизы и брать интервью. По итогам будет сформирована группа волонтеров для работы на фестивале.

Чтобы принять участие, нужно заполнить на сайте анкету до 11 мая включительно. Эксперты будут смотреть на портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Дорогу и проживание в Тюмени оплатит организатор.