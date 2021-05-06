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Закон о запрете уравнивать нацистскую Германию и СССР написали из‑за «Тонкого искусства пофигизма»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:23

Книга американского специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» подтолкнула депутата Госдумы Елену Ямпольскую к разработке законопроекта о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне. На это обратил внимание «Коммерсант».

Один из авторов законопроекта Ямпольская рассказала в фейсбуке, что две книги стали «последней каплей» и привели ее к понимаю того, что такой закон в России нужен. «Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: „На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами“. Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог», — написала она.

Ни названия книг, ни их автора депутат не называет. Журналисты издания по поиску в интернете выяснили, что цитата взята из «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Полностью фрагмент звучит так:

«В 1950-е годы польский психолог Казимир Дабровский изучал людей, переживших Вторую мировую войну: как они справились со своей травмой. На долю поляков выпало немало бедствий: люди пережили или видели массовый голод, сильные бомбежки, холокост, пытки военнопленных, изнасилования и/или убийства близких (сначала нацистами, затем через несколько лет советскими солдатами)».

Ямпольская отметила, что в случае принятия закон будет распространяться и на книги для саморазвития. «Почему выпущенные у нас книги должны стать исключением? Ответственность в данном случае лежит на производителе», — добавила она.

Законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией в годы Второй мировой войны, предложили 5 мая при поддержке Владимира Путина. Помимо Ямпольской в авторах указаны депутат Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Вид ответственности за нарушение в документе не указан, но авторы заверяют, что он будет административным.

В начале апреля Путин подписал закон об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Теперь по статье 354 УК России предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей.

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