Закон о запрете уравнивать нацистскую Германию и СССР написали из‑за «Тонкого искусства пофигизма»

Книга американского специалиста по саморазвитию Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» подтолкнула депутата Госдумы Елену Ямпольскую к разработке законопроекта о запрете публично отождествлять роли СССР и Германии во Второй мировой войне. На это обратил внимание «Коммерсант».

Один из авторов законопроекта Ямпольская рассказала в фейсбуке, что две книги стали «последней каплей» и привели ее к понимаю того, что такой закон в России нужен. «Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: „На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами“. Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог», — написала она.

Ни названия книг, ни их автора депутат не называет. Журналисты издания по поиску в интернете выяснили, что цитата взята из «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона. Полностью фрагмент звучит так: