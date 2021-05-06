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За сутки в России выявили 7639 случаев коронавируса

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:28

В России за сутки выявили 7639 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В стране третий день подряд фиксируется менее 8000 заражений. Сегодня на 336 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 855 128. За последние сутки вылечились 7788 человек, за все время — 4 472 338. За сутки умер 351 пациент, за весь период — 112 246.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 155,2 млн человек, 3,2 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,5 млн), на втором — Индия (21 млн). За ними идут Бразилия (14,9 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн).

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