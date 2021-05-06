За сутки в России выявили 7639 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 7639 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В стране третий день подряд фиксируется менее 8000 заражений. Сегодня на 336 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.