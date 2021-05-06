Прототип космического корабля Starship впервые совершил успешную посадку. И даже не взорвался

«Штатная посадка Starship», — прокомментировал пятую попытку приземления Маск в твиттере. Она стартовала на космодроме в техасской деревне Бока-Чика, а по приземлению у основания корабля произошел небольшой пожар. Перед новым испытанием модель корабля SN15 (пятнадцатый серийный испытательный аппарат) улучшили, обновив двигатель, ПО, дизайн, и проведя «сотни других конструктивных усовершенствований».

Прототип космического корабля Илона Маска Starship успешно завершил испытательный полет и приземлился на полигоне в Техасе после полета на 10-километровую высоту. Видео испытания выложили в твиттере SpaceX .

SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну. В конце прошлого года Илон Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Красную планету через шесть лет, а если повезет, то и через четыре года.

В декабре 2020 года прошел самый масштабный запуск корабля Starship. Прототип SN8 поднялся на рекордную для этих испытаний высоту, однако взорвался во время приземления. Испытания были направлены на проверку аэродинамики, а также стартовых и посадочных возможностей ракеты.

Позже аналогичную программу испытания повторил SN9 — и также разбился при посадке. В начале марта прототип SN10 успешно приземлился во время испытаний, но все же взорвался через семь минут из‑за полученных повреждений. Позже SN11 уже почти приземлился на поверхность, но потерял видеосигнал и взорвался.