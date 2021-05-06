Всемирный конгресс вакцин признал Moderna лучшей вакциной от коронавируса

Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали американский препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. В список финалистов попала и российская разработка «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

Вакцина от американской фармацевтической и биотехнологической компании Moderna также победила в номинации «Лучшая новая технология/платформа вакцины», обогнав разработки BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры отбора финалистов и выбора победителя не уточняются.

«Весьма высокую оценку» получила вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech.

1 мая ВОЗ включила Moderna в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях.

В конце апреля власти Венгрии признали «Спутник V» самой безопасной и эффективной противокоронавирусной вакциной из тех, что используются в стране. Moderna в этом рейтинге заняла второе место.