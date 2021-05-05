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Liars анонсировали альбом «The Apple Drop» и выпустили клип «Sekwar»

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:54

Австралийско-американская группа Liars представила клип на песню «Sekwar». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике лидер и в настоящее время единственный официальный участник коллектива Ангус Эндрю блуждает по подземелью. Найдя большую пещеру, он запускает механизм, который уничтожает его.

«Sekwar» — первый сингл с альбома «The Apple Drop», который Эндрю анонсировал сегодня. Пластинка выйдет 6 августа на лейбле Mute.

В этом году Liars засветились на альбоме Xiu Xiu «Oh No». Ангус Эндрю записал с коллективом трек «Rumpus Room», на который вышел клип.

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