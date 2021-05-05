Liars анонсировали альбом «The Apple Drop» и выпустили клип «Sekwar»

Австралийско-американская группа Liars представила клип на песню «Sekwar». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике лидер и в настоящее время единственный официальный участник коллектива Ангус Эндрю блуждает по подземелью. Найдя большую пещеру, он запускает механизм, который уничтожает его.