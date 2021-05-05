Испытания реактивного ранца, соцсеть Дональда Трампа и другие новости дня

Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries. Он может стать аппаратом альтернативного метода высадки на судно.

Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими сторонниками. Он находится на домене donaldjtrump.com.

В Госдуме предложили запретить сотрудникам экстремистских организаций избираться в парламент. Избираться не смогут и те, кто финансово помогал таким объединениям.

12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы. Они будут датированы 1 июня и позднее.

В России зарегистрировали еще 7975 случаев коронавируса. За сутки умерли 360 пациентов, вылечились — 7506.

Согласно данным Росстата, россияне начали тратить сбережения после падения доходов и роста цен. Жители страны в первом квартале 2021 года заработали 14,3 трлн рублей, а «проели» около 14,9 трлн рублей.

Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде. Правоохранители допросили девушек, а затем отпустили.

Вышел трейлер фильма Пола Верхувена «Непорочная дева». Картина рассказывает о монахине Бенедетте, которую мучают религиозные и эротические видения.

Фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix. Картины будут доступны для иностранных зрителей, но когда именно — не уточняется.

В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина». В составе выставки — произведения Дмитрия Цветкова, Сергея Шаблавина, Рината Волигамси, Андрея Филиппова, Сергея Ануфриева и других.

В клубе «Мутабор» пройдет второй квир-фестиваль Horovod — его организуют объединения Popoff Kitchen и Veselka. Мероприятие продлится без перерыва 33 часа, 8 и 9 мая.