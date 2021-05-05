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Liars анонсировали альбом «The Apple Drop» и выпустили клип «Sekwar» 20:54
Полиция задерживает мужчину в Минске в клипе OQJAV «Упорот» 20:23
Испытания реактивного ранца, соцсеть Дональда Трампа и другие новости дня 19:23 Дайджест
Кевин Абстракт из Brockhampton выпустит сольный альбом в этом году 17:50
«Новые имена» «Винзавод» запустил платформу для начинающих художников «Новые имена»
«Винзавод» запустил платформу для начинающих художников «Новые имена» 17:04
Infected Mushroom выступят 15 мая в московском клубе «1930» 16:59
«Никольские ряды» в Петербурге откроют двор после реконструкции 8 мая 16:25
Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде 16:23
«Белоснежку» раскритиковали за харассмент. Во всем виноват новый аттракцион Диснейленда 15:49
Alexander Awerin/Unsplash 12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы
12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы 15:21
Элизабет Олсен сыграет домохозяйку, зарубившую топором свою соседку, в сериале HBO 15:05
Россияне начали тратить сбережения из‑за падения доходов и роста цен 14:26
Страсть между монахинями в трейлере «Непорочной девы» Пола Верховена 13:29
Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries 13:09
«Майор Гром» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix 12:56
ID 9866112/Pixabay НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе
НАСА смоделировало падающий на Землю астероид. Итог: люди не смогут противостоять угрозе 12:34
В Японии поставили гигантскую статую кальмара на деньги для борьбы с коронавирусом 11:39
В России выявили 7975 случаев коронавируса за сутки 11:08
Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими сторонниками 10:03
Госдума запретит сотрудникам и спонсорам экстремистских организаций избираться в парламент 9:00
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Дайджест

Испытания реактивного ранца, соцсеть Дональда Трампа и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:23

Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries. Он может стать аппаратом альтернативного метода высадки на судно.

Дональд Трамп создал еще один сайт для общения со своими сторонниками. Он находится на домене donaldjtrump.com.

В Госдуме предложили запретить сотрудникам экстремистских организаций избираться в парламент. Избираться не смогут и те, кто финансово помогал таким объединениям.

12 мая визовый центр Испании в Москве начнет выдавать туристические визы. Они будут датированы 1 июня и позднее.

В России зарегистрировали еще 7975 случаев коронавируса. За сутки умерли 360 пациентов, вылечились — 7506.

Согласно данным Росстата, россияне начали тратить сбережения после падения доходов и роста цен. Жители страны в первом квартале 2021 года заработали 14,3 трлн рублей, а «проели» около 14,9 трлн рублей.

Полиция Турции задержала группу украинок за фотосессию в обнаженном виде. Правоохранители допросили девушек, а затем отпустили.

Вышел трейлер фильма Пола Верхувена «Непорочная дева». Картина рассказывает о монахине Бенедетте, которую мучают религиозные и эротические видения.

Фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix. Картины будут доступны для иностранных зрителей, но когда именно — не уточняется.

В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина». В составе выставки — произведения Дмитрия Цветкова, Сергея Шаблавина, Рината Волигамси, Андрея Филиппова, Сергея Ануфриева и других.

В клубе «Мутабор» пройдет второй квир-фестиваль Horovod — его организуют объединения Popoff Kitchen и Veselka. Мероприятие продлится без перерыва 33 часа, 8 и 9 мая.

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