Россияне начали тратить сбережения из‑за падения доходов и роста цен

Жители России начали тратить сбережения после падения доходов и роста цен. Об этом сообщает Finanz.ru со ссылкой на данные Росстата.

В первом квартале 2021 года россияне заработали 14,3 трлн рублей, а потратили около 14,9 трлн рублей. Разница в 600 млрд была покрыта за счет сбережений. По словам экспертов, пока россияне тратят отложенные деньги, их реальные доходы продолжают падать, а инфляция продолжает расти. Общий объем потребительских расходов остается ниже докризисного примерно на 2%, но по сравнению с четвертым кварталом спад замедлился почти втрое.

По данным Центробанка, за январь–март банки дали гражданам в долг 1,21 трлн рублей. Общий размер задолженности граждан превысил 21 трлн рублей.

Ранее аналитики банка «Открытие» провели опрос и выяснили, что 38% россиян считают достаточным доход в 50–80 тыс. 11% заявили, что им хватило бы «для достойной жизни» менее 50 тыс. рублей, 28% назвали достаточным доход 80–120 тыс. рублей в месяц, а 15% — 120–200 тыс. 9% отметили, что хотели бы получать 200 тыс. ежемесячно.