Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries

Королевская морская пехота Великобритании успешно завершила испытания реактивного костюма от стартапа Gravity Industries. Доброволец долетел от лодки до корабля в открытом море, сообщает Insider.
Тестирование ранца проходило в течение трех дней на морском патрульном корабле королевского флота HMS Tamar. В испытаниях участвовало 42 пехотинца.
Реактивный костюм может стать альтернативой традиционным методам высадки на борт судна. Операцию также называют «Посещение, посадка, обыск и захват». Как правило, высадка происходит при помощи прикрепления троса с быстроходного катера или прыжка с вертолета.
Ранец все еще проходит тестирования. Его создатели и военные надеются, что он позволит проводить подобные сложные операции в разы быстрее и удобнее.
Стартап Gravity Industries принадлежит миллиардеру и инвестору Tesla Тиму Дрейперу. Помимо реактивных ранцев, он занимается разработкой летающих мотоциклов. Дрейпер уверен, что в ближайшем будущем такие рюкзаки смогут использовать не только служащие ВМС, но и все желающие — для полетов на работу, например.