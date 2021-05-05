Морская пехота Великобритании успешно протестировала реактивный ранец от Gravity Industries

Тестирование ранца проходило в течение трех дней на морском патрульном корабле королевского флота HMS Tamar. В испытаниях участвовало 42 пехотинца.

Королевская морская пехота Великобритании успешно завершила испытания реактивного костюма от стартапа Gravity Industries. Доброволец долетел от лодки до корабля в открытом море, сообщает Insider.

Реактивный костюм может стать альтернативой традиционным методам высадки на борт судна. Операцию также называют «Посещение, посадка, обыск и захват». Как правило, высадка происходит при помощи прикрепления троса с быстроходного катера или прыжка с вертолета.

Ранец все еще проходит тестирования. Его создатели и военные надеются, что он позволит проводить подобные сложные операции в разы быстрее и удобнее.