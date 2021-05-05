В России выявили 7 975 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7 975 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В стране второй день подряд фиксируется менее 8000 заражений, в последний раз такое было в конце сентября 2020 года.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Иркутской и Самарской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 847 489. За последние сутки вылечились 7 506 человек, за все время — 4 464 550. За сутки умерли 360 пациентов, за весь период — 111 895.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 154,3 млн человек, 3,2 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,5 млн), на втором — Индия (20,6 млн). За ними идут Бразилия (14,8 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,9 млн).