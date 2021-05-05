В России выявили 7 975 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7 975 случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. В стране второй день подряд фиксируется менее 8000 заражений, в последний раз такое было в конце сентября 2020 года.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Иркутской и Самарской областях.