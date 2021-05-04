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Актеры из «Властелина колец» запустят подкаст. В нем они расскажут о съемках культовой трилогии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Актеры Доминик Монаган и Билли Бойд, известные по ролям хоббитов Мерри и Пиппина во «Властелине Колец», запустят подкаст под названием «Лук дружбы». В нем они расскажут о съемках культовой трилогии Питера Джексона, сообщил Deadline.

В подкасте артисты обсудят последние достижения поп-культуры, проверят знания поклонников «Властелина Колец», расскажут эксклюзивные истории со съемок и, возможно, пригласят кого‑то из своих звездных коллег. Первый эпизод шоу выйдет 18 мая.

Выпуски «Лука дружбы» будут выходить еженедельно на Spotify и других платформах для подкастов, в том числе на YouTube. «Доминика пришлось немного поуговаривать, это правда, но этот подкаст будет потрясающим», — заявил Бойд.

«Мы не могли бы быть более взволнованы тем, что привлекаем этот гениальный комедийный дуэт к подкасту. Поклонники знакомы с их остроумием и подшучиванием друг над другом в фильмах „Властелин Колец“, но этот подкаст продемонстрирует, насколько дальше простирается их безграничная энергия и интерес», — сказал гендиректор компании Kast Media, которая продюсирует проект.

В 2021 году трилогии «Властелин Колец», как и серии фильмов «Гарри Поттер», исполнилось 20 лет. По этому случаю журнал Empire выпустил праздничный материал с участием звезд обоих фантастических франшиз — Элайджей Вудом и Дэниелом Рэдклиффом.

А в прошлом году создатели «Властелина Колец» воссоединились для благотворительного ютьюб-шоу «Reunited Apart». Джексон, Вуд, а также Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Лив Тайлер и другие участники проекта вспомнили интересные истории со съемок.

Компания Amazon планирует снять сериал по мотивам «Властелина Колец». Он может стать самым дорогим телешоу в истории. В проекте предположительно будет пять сезонов, первые два снимет режиссер Х.А.Байона.

Шоу расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до действия «Хоббита» и «Властелина Колец». В проекте снимутся Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала») и другие.

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