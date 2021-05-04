Меган Маркл написала детскую книгу. Она называется «Скамейка» и посвящена связи отцов и сыновей

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри и в прошлом актриса, написала свою первую детскую книгу под названием «Скамейка». Он посвящена связи отца и сына. Об этом сообщил Mashable.

На книгу герцогиню Сассекскую вдохновил муж и сын Арчи. «Скамейка» рассказывает о семейной любви в современной жизни. В США произведение Маркл опубликует издательство RHCD, а в Великобритании — Puffin.

«Скамейка» появится на книжных полках уже 8 июня 2021 года. Иллюстрации к изданию создал художник Кристиан Робинсон. Позднее Маркл выпустит также аудиокнигу — она сама запишет ее.

«„Скамейка“ началась как стихотворение, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало историей. Кристиан добавил красивые и неземные акварельные иллюстрации, которые передают тепло, радость и комфорт отношений между отцами и сыновьями из всех слоев общества», — рассказала герцогиня.

По словам Маркл, для нее было важно создать инклюзивную книгу, которая рассказывала бы про разные семьи. «Я надеюсь, что „Скамейка“ резонирует с каждой семьей, независимо от ее состава, в той же степени, что и с моей», — отметила автор.

Иллюстрированное издание выпустят не только в США и Великобритании, но также в Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и ЮАР. Во всех этих странах над книгой будут работать подразделения компании Penguin Random House.