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В Powerhouse отметят день рождения Андрея Алгоритмика. Выступят Cream Soda и «Казускома»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

В московском клубе Powerhouse 7 мая пройдет вечеринка в честь дня рождения его основателя Андрея Алгоритмика. На нем выступят «Казускома», МС Сенечка, Lovanda, Cream Soda и другие музыканты.

Среди них — Lay-Far, XNTRS, Tony Starr, Borzenkov x Sanchir, Иван Смекалин и Aman Po Kaifu. Вход на вечеринку будет бесплатным. Вечеринка начнется в 20.00. Более подробную информацию о мероприятии можно посмотреть в фейсбуке.

В меню появятся специальные коктейли от бренда Dewar’s — их можно будет купить или обменять на цветок в горшке. Все принесенные растения разместятся на летней веранде заведения, обещают организаторы.

6 мая в клубе также пройдет концерт группы The Omy. 8 мая в Powerhouse выступят петербургские фолк-панки Ghost Hippies с кантри-шоу, а ближе к ночи начнется вечеринка «Функции фанка» во главе с Анатолием Айсом.

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