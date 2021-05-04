В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции. Работы более чем 50 художников расположились на четырех этажах помещения — и предложили множество концепций понятия «родина».

«Организаторы показывают значимые работы коллекции от нонконформистов до художников „уличной волны“, погружая зрителя в сюрреалистический мир „мягкой родины“. Главные имена, проблематика, историческая и современная рефлексии объединены в три основных лейтмотива — пространство и время в микро-, макро- и мегамире, телесность, абстракция», — рассказали в Фонде.