В пространстве Ruarts Foundation открылась выставка «Мягкая родина». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции. Работы более чем 50 художников расположились на четырех этажах помещения — и предложили множество концепций понятия «родина».
«Организаторы показывают значимые работы коллекции от нонконформистов до художников „уличной волны“, погружая зрителя в сюрреалистический мир „мягкой родины“. Главные имена, проблематика, историческая и современная рефлексии объединены в три основных лейтмотива — пространство и время в микро-, макро- и мегамире, телесность, абстракция», — рассказали в Фонде.
В составе выставки — произведения Дмитрия Цветкова, Сергея Шаблавина, Рината Волигамси, Андрея Филиппова, Сергея Ануфриева, Виты Буйвид, Михаила Шварцмана, Леонида Пурыгина, Данилы Полякова, Айдан Салаховой и других художников.
Экспонаты предлагают исследовать взаимоотношения города и индивида, сопоставляют маскулинное и феминное начала, провоцируют физическое переживание искусства, задают табуированные вопросы о свободе и квир-проблематике.
Четвертый этаж выставки полностью посвящен ключевым нонконформистским группировкам XX века — «шестидесятникам» и членам «Новой академии». Их работы, созданные под гнетом цензуры, исследуют темы жизни, смерти, любви, тревоги и одиночества.
«Осознание родины, социальной патологии, открытой сексуальности, роли власти, контроля и уязвимости перетекают от произведения к произведению, порой устанавливая неожиданные ассоциации и параллели. Таким образом, кураторы приглашают зрителей к свободному диалогу», — отметили организаторы экспозиции.