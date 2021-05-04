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Тиктокер создал криптовалюту SCAM ради шутки. Но ее капитализация быстро достигла 70 млн долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:58

22-летний тиктокер из США Андре Льюис ради шутки создал собственную криптовалюту SCAM (в переводе с английского — «мошенничество»). Неожиданно ее начали скупать — и через час рыночная капитализация SCAM достигла 70 млн долларов, сообщил TJ.

Молодой человек не ожидал такого успеха и даже испугался, ведь он не слишком много знает о криптовалютах и не хочет, чтобы люди бессмысленно инвестировали деньги в SCAM. Однако затем Льюис решил, что проект вполне можно сделать серьезным.

«Когда я увидел сумму в 70 млн долларов, я испугался, потому что монета есть, а применения ее еще нет. А я уже наговорил слишком много в интернете о разных бесполезных валютах, чтобы и моя оказалась такой же», — сказал он.

Теперь тиктокер изучает рынок криптовалют и планирует развивать SCAM. Среди намерений Льюиса — аудит, майнинг новых токенов, развитие партнерской сети. Кроме того, американец продвигает свой проект в сети — через шутки и мемы, с которых и началась история SCAM.

Криптовалюта Льюиса существует уже полторы недели. Сейчас ее капитализация составляет примерно 1,5 млн долларов. Стоимость одного токена держится на уровне 0,0037 цента. Чтобы выпустить 10 трлн монет, тиктокеру изначально потребовалось 400 долларов.

В данный момент токенами владеют свыше 1,5 тыс. человек. 10% всех активов владеет сам Льюис. Многим другим криптовалютам удалось добиться такой популярности только через несколько лет после появления.

Создание криптовалюты принесло Льюису не только успех, но и угрозы со стороны покупателей токенов. «Какие‑то идиоты стали вычислять меня и угрожать моей семье, — рассказал он. — Никто не говорил вам покупать это дерьмо — монета буквально называется „Обман“, тупые вы придурки».

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