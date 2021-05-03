На встрече стран «Большой семерки» Лондон предложил открыть фронт информационной войны с Россией

3 мая прошла очная встреча Министров иностранных дел стран «Большой семерки» — первая за два года. Они готовят июньский саммит лидеров G7, пишет «Коммерсант».

Встреча лидеров пройдет с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй. На ней планируется решить две задачи. Во-первых, показать, что G7 — это не «клуб западных джентльменов», который не имеет контактов остальными мировыми центрами силы. Во-вторых, продемонстрировать, что о приглашении России на саммит не может идти речи, и создать новые механизмы сдерживания Москвы.

Для решения второй задачи министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предложил новую стратегию. По его мнению, необходимо открыть фронт информационной войны с Россией — помимо политико-дипломатического и экономического.

Речь идет о сдерживании «пропаганды и дезинформации». Рааб уверен, что в Лондоне есть «пророссийские тролли», которые пишут заметки «по Украине и другим темам», чтобы «повлиять на общественное мнение здесь [в Великобритании] и затем воспроизвести их в российских СМИ».

«Когда мы видим, как распространяются эти ложь и пропаганда или фейковые новости, мы больше не должны противодействовать этому в одиночку. Необходимо объединиться и защитить открытые общества», — заявил глава МИД Великобритании.

В прошлый раз члены «Большой семерки» встречались лично в 2019 году на саммите во французском Биаррице. Прошлогодняя встреча, которую должен был провести президент США Дональд Трамп, была отменена из‑за пандемии.

«Коммерсант» также указывает на другую причину срыва саммита. Дело в том, что от участия во встрече отказалась канцлер Германии Ангела Меркель из‑за разногласий между Вашингтоном и Берлином на тему газопровода «Северный поток-2». Кроме того, Дональд Трамп предложил пригласить Владимира Путина, но союзники по G7 восприняли это в штыки.