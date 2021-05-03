Перформанс с Иисусом Христом, Дзюба в костюме Дэдпула и другие новости дня

В России зарегистрировали еще 8489 случаев COVID-19. За сутки умерли 336 пациентов, вылечились — 6367.

Блогер заявил в полицию на художницу из Красноярска, которая загримировала мужчину под образ Иисуса Христа. Это был пасхальный перформанс.

Самым популярным направлением россиян на майских праздниках стали Симферополь и Калининград. Ожидается, что в летний отпуск большинство поедет в Сочи и Анапу.

Артем Дзюба вышел на награждение в костюме Дэдпула. Золотую медаль он повесил на своего сына, а кубок РПЛ торжественно поднял вверх.

Facebook и Instagram начали просить пользователей делиться личными данными, чтобы сохранить приложения бесплатными. Так соцсети реагируют на обновления Apple.

Разработчики Clubhouse выпустили бета-версию приложения для Android. Она станет доступна пользователям после тестирований.

В Риме отреставрируют пол Колизея, чтобы туристы могли гулять по арене, где когда‑то сражались гладиаторы. Деревянная конструкция займет три тысячи квадратных метров и обойдется в 22,2 млн долларов.

Экс-сценарист «Симпсонов» Джон Шварцвелдер дал первое интервью спустя 20 лет после ухода из проекта. Он рассказал о том, как мультсериал изменил отношение к сценаристам.

Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне». Это режиссерский дебют Кристофа Вальца, который сыграл в «Бесславных ублюдках» и «Джанго освобожденном».

Netflix показал первый тизер хоррора «1899» про мигрантов на лайнере в открытом море. Сериал снимут создатели «Тьмы», используя ту же технологию, что была в «Мандалорце».