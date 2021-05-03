Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android

Версия Clubhouse для Android уже готова — разработчики начали тестирование. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Пока доступ к приложению получили только несколько пользователей, однако в ближайшие недели приглашение получат «большое число» людей. Когда точно оно выйдет в Google Play, неизвестно.

О начале разработок стало известно в феврале 2021-го. Созданием занимается Мопева Огундипе. В середине апреля девушка поделилась скриншотами будущей платформы.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Стать пользователем не так просто: приложение находится на этапе тестирования, пока доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению.

Пик популярности соцсети пришелся на начало февраля — после того, как Илон Маск провел там прямой эфир. Однако уже в марте число скачиваний Clubhouse снизилось на 72%.