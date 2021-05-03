Facebook и Instagram просят пользователей делиться личными данными, иначе приложения станут платными

Первым на подобные сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани. В них пишется что‑то вроде: «Помогите сохранить Facebook бесплатным».

После обновления iPhone до iOS 14.5 в приложениях соцсетей Facebook и Instagram появились новые уведомления. Пользователей просят делиться личными данными, чтобы платформы остались бесплатными, пишет The Verge.

В новом обновлении от iOS начала работать функция App Tracking Transparency. Теперь все приложения обязаны получить согласие на отслеживание действий пользователя в сети.

Тогда Facebook пообещал изменить рекламные инструменты из‑за новых правил от Apple. Соцсеть ограничила способы выбора целевой аудитории и методы измерения результатов рекламных кампаний.

Также в обновлении iOS 14.5: Face ID, который работает с маской, 217 новых эмодзи и два дополнительных голоса для Siri.