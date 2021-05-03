перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Перформанс с Иисусом Христом, Дзюба в костюме Дэдпула и другие новости дня 18:13 Дайджест
AlexLJanin/Twitter Журналистке из Нью-Йорка помог с переездом случайный прохожий. Им оказался Вуди Харрельсон
Журналистке из Нью-Йорка помог с переездом случайный прохожий. Им оказался Вуди Харрельсон 17:34
«Оставьте ее внешность в покое»: пользователи обсуждают фотосессию Билли Айлиш не в оверсайзе 17:05
Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android 17:04
Facebook и Instagram просят пользователей делиться личными данными, иначе приложения станут платными 16:14
Бывший сценарист «Симпсонов» рассказал, за что мы должны благодарить легендарный мультсериал 15:00
За первый квартал 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с грузовиками 14:48
Ichigo121212/Instagram Власти Италии потратят 22 млн долларов на реставрацию пола в Колизее для туристов
Власти Италии потратят 22 млн долларов на реставрацию пола в Колизее для туристов 14:13
Мигранты на лайнере и загадочные кошмары: Netflix показал первый тизер хоррора «1899» 13:08
Блогер заявил в полицию на красноярскую художницу. Ему не понравился перформанс с Иисусом Христом 12:10
В России выявили 8489 случаев коронавируса за последние сутки 11:10
Эксперты: на майские россияне поедут в Симферополь и Калининград, в летний отпуск — в Сочи и Анапу 10:55
Paramount Movies/YouTube Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне» — режиссерского дебюта Кристофа Вальца
Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне» — режиссерского дебюта Кристофа Вальца 9:58
Дзюба вышел на церемонию награждения золотой медалью и кубком РПЛ в костюме Дэдпула 9:14
За год МВД выявило более 300 тыс. серийных киберпреступлений 8:35
Билли Айлиш снялась для обложки британского Vogue. Она впервые не оделась в оверсайз Вчера в 21:27
Власти Москвы предупредили об усилении проверок наличия масок и перчаток в транспорте Вчера в 21:06
Steve Jurvetson/Flickr Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live»
Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live» Вчера в 20:39
Возвращение астронавтов SpaceX на Землю, клип 21 Savage к «Пиле» и другие новости дня Вчера в 19:09 Дайджест
Жители Нидерландов провели перепись пчел Вчера в 18:02
Отключить рекламу

Facebook и Instagram просят пользователей делиться личными данными, иначе приложения станут платными

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

После обновления iPhone до iOS 14.5 в приложениях соцсетей Facebook и Instagram появились новые уведомления. Пользователей просят делиться личными данными, чтобы платформы остались бесплатными, пишет The Verge.

Первым на подобные сообщения обратил внимание исследователь Ашкан Солтани. В них пишется что‑то вроде: «Помогите сохранить Facebook бесплатным».

В новом обновлении от iOS начала работать функция App Tracking Transparency. Теперь все приложения обязаны получить согласие на отслеживание действий пользователя в сети.

Тогда Facebook пообещал изменить рекламные инструменты из‑за новых правил от Apple. Соцсеть ограничила способы выбора целевой аудитории и методы измерения результатов рекламных кампаний.

Также в обновлении iOS 14.5: Face ID, который работает с маской, 217 новых эмодзи и два дополнительных голоса для Siri.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
мультфильм
Зверокрекеры
Очумелый мультфильм про зверушек в форме крекеров, озвученный тандемом из Little Big
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить