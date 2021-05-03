За первый квартал 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с грузовиками

Согласно статистике, в результате ДТП погибли 11 человек, 172 пострадали. Большинство столкновений случилось на МКАД — на автодороге зафиксировано 27% от всех погибших и 33% от всех пострадавших в городе.

За первые три месяца в Москве произошло 143 аварии только с грузовиками грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

«Почти все трагедии предотвратимы. Многих аварий можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта. Большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а используя город как промежуточный пункт на своем пути», — пишет ведомство.

Дептранс заявил, что такая ситуация вынуждает ввести новые ограничения для большегрузов грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. С 15 июня водители смогут выезжать на МКАД только по заранее оформленным пропускам.

Новые правила планировали ввести еще в начале мая. Однако ряд компаний выразил недовольство резкими реформами — они не успевали подать заявки на получение пропуска, так как дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими.