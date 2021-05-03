перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывший сценарист «Симпсонов» рассказал, за что мы должны благодарить легендарный мультсериал 15:00
За первый квартал 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с грузовиками 14:48
Власти Италии потратят 22 млн долларов на реставрацию пола в Колизее для туристов 14:13
Мигранты на лайнере и загадочные кошмары: Netflix показал первый тизер хоррора «1899» 13:08
Блогер заявил в полицию на красноярскую художницу. Ему не понравился перформанс с Иисусом Христом 12:10
В России выявили 8489 случаев коронавируса за последние сутки 11:10
Эксперты: на майские россияне поедут в Симферополь и Калининград, в летний отпуск — в Сочи и Анапу 10:55
Paramount Movies/YouTube Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне» — режиссерского дебюта Кристофа Вальца
Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне» — режиссерского дебюта Кристофа Вальца 9:58
Дзюба вышел на церемонию награждения золотой медалью и кубком РПЛ в костюме Дэдпула 9:14
За год МВД выявило более 300 тыс. серийных киберпреступлений 8:35
Билли Айлиш снялась для обложки британского Vogue. Она впервые не оделась в оверсайз Вчера в 21:27
Власти Москвы предупредили об усилении проверок наличия масок и перчаток в транспорте Вчера в 21:06
Steve Jurvetson/Flickr Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live»
Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live» Вчера в 20:39
Возвращение астронавтов SpaceX на Землю, клип 21 Savage к «Пиле» и другие новости дня Вчера в 19:09 Дайджест
Жители Нидерландов провели перепись пчел Вчера в 18:02
Короткометражный фильм «Два далеких незнакомца», победивший на «Оскаре», уличили в плагиате Вчера в 17:34
Селена Гомес сыграет зависимую от соцсетей в психологическом триллере «Спираль» Вчера в 16:50
CO1867/Flickr Гитаристу Cannibal Corpse вынесли приговор по делу о краже и нападении на полицейского
Гитаристу Cannibal Corpse вынесли приговор по делу о краже и нападении на полицейского Вчера в 16:29
21 Savage в смирительной рубашке в клипе на саундтрек девятой «Пилы» Вчера в 16:14
Полицейский приказал Райану Рейнолдсу взять в «Дэдпула-3» Хью Джекмана. Автор видео — сам Джекман Вчера в 15:36
Отключить рекламу

За первый квартал 2021 года в Москве произошло 143 ДТП с грузовиками

Виктория Шанина
Сегодня в 14:48

За первые три месяца в Москве произошло 143 аварии только с грузовиками грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Согласно статистике, в результате ДТП погибли 11 человек, 172 пострадали. Большинство столкновений случилось на МКАД — на автодороге зафиксировано 27% от всех погибших и 33% от всех пострадавших в городе.

© Дептранс Москвы

«Почти все трагедии предотвратимы. Многих аварий можно было бы избежать, если бы через город передвигалось меньше грузового транспорта. Большой поток транспорта едет в Москву не для ее обслуживания, а используя город как промежуточный пункт на своем пути», — пишет ведомство.

Дептранс заявил, что такая ситуация вынуждает ввести новые ограничения для большегрузов грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. С 15 июня водители смогут выезжать на МКАД только по заранее оформленным пропускам.

Новые правила планировали ввести еще в начале мая. Однако ряд компаний выразил недовольство резкими реформами — они не успевали подать заявки на получение пропуска, так как дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
мультфильм
Зверокрекеры
Очумелый мультфильм про зверушек в форме крекеров, озвученный тандемом из Little Big
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить