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Власти Италии потратят 22 млн долларов на реставрацию пола в Колизее для туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 14:13

В Риме одобрили план по реставрации пола Колизея, чтобы туристы могли ходить там, где когда‑то сражались гладиаторы. Об этом пишет BBC News со ссылкой на главу Минкульта Италии Дарио Франческини.

Тендер на проведение работ выиграла компания Milan Ingegneria. Она вложит в проект восстановления арены 22,2 млн долларов. Новый пол в Колизее появится в 2023 году.

Археологи убрали пол амфитеатра в XIX веке. На его месте нашли подземный тоннель, где проходили битвы военнопленных и рабов с дикими зверями.

Новый пол будет сделан из дерева и займет площадь в 3000 квадратных метров. Сообщается, что конструкция не повредит историческому памятнику, а доски в экстренной ситуации можно будет снять без ущерба застройке. Франческини заявил, что необычный новый этаж позволит посетителям «увидеть величие Колизея» из его эпицентра.

В начале мая Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам. Пока что подать обращение могут только те, кто уже получал итальянскую визу, срок которой истек в период пандемии и приостановки транспортного сообщения. Речь идет о периоде с 1 января 2020 года по настоящее время.

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