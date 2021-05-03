Бывший сценарист «Симпсонов» рассказал, за что мы должны благодарить легендарный мультсериал

Сценарист американского мультсериала «Симпсоны» Джон Шварцвелдер дал первое большое интервью изданию The New Yorker — спустя почти 20 лет после того, как покинул команду создателей шоу. В беседе с журналистами он вспомнил свои первые писательские шаги и времена работы над ситкомом.

Шварцвелдер рассказал историю, как в 1983 году пытался устроиться сценаристом выпусков «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом». Он написал две или три страницы с заготовками, положил их в конверт с подписью «Бесплатные шутки внутри!» и отправил в офис, но не указал свой адрес. Его материал прочитали и, как он сам говорит, «заинтересовались удивительной непосредственностью письма».

С ним связались и пригласили на собеседование, которое сами создатели шоу описывают как «одно из самых визуально ужасных в истории» — Шварцвелдер называл телевидение «дерьмом», пил и курил прямо в помещении. На работу его не взяли.

Через два года она попал в «Saturday Night Live». Из того времени он вспомнил свою шутку, которую так и не выпустили в эфир. Так она звучит: «На этой неделе на склонах горы Рейнир произошла трагедия: застрявший путешественник должен был съесть спасавших его людей, чтобы остаться в живых». Когда он ее озвучил на генеральной репетиции, все смеялись, но из команды сценаристов она понравилась лишь одному. Остальные по-прежнему ждали, когда начать смеяться.

Комедия в «Симпсонах», по его словам, писалась скорее для других сценаристов и писателей, чем для детей и далеких от профессии взрослых. «К счастью, многим людям, как детям, так и взрослым, нравились те же шутки, которые нравились нам», — порадовался он.

Сценарист доволен тем, что «Симпсоны» изменили отношение зрителей к создателям телесериалов, заставив обращать внимание не только на исполнителей главных ролей.