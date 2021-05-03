Мигранты на лайнере и загадочные кошмары: Netflix показал первый тизер хоррора «1899»

В ролике показана только одна картина — лайнер посреди океана, гроза, шторм и мрачный пейзаж. Акцент сделан на закадровых диалогах героев, которые не понимают, что происходит, и кричат о помощи.

Netflix показал первый тизер исторического хоррора «1899». Сериал из восьми эпизодов выйдет в этом году, точная дата премьеры пока неизвестна.

Действие сериала происходит в 1899 году. Мигранты разного происхождения и национальности отправятся из Европы в Нью-Йорк на корабле. Пассажиров объединяет вера в светлое будущее и надежды на новое столетие. В океане они находят дрейфующий лайнер, который считался пропавшим без вести. Пока герои пытаются спасти возможных выживших, их жизнь превращается в настоящий кошмар.

По словам создателей, сцена из тизера снималась в помещении площадью 418 квадратных метров. Корабль окружен светодиодным фоном, который визуализируется в нужную картинку на монтаже в реальном времени. Фон перемещается вместе с камерой для имитации реалистичного моря и неба, что создает иллюзию съемки на открытом воздухе.

Такая же технология использовалась в «Мандалорце» — никаких зеленых хромакеев и долгого постпродакшена. Директор Netflix International Originals Рейчел Эггбин заявила, что в будущем таким способом воссоздания реальности смогут пользоваться все кинематографисты, нужно будет лишь доехать до Бабельсберга.

Съемки немецкого ужастика уже стартовали. У руля оказались создатели сериала «Тьма» — режиссер Баран бо Одар и сценаристка Янтье Фрисе. В актерский состав попали Эмили Бичем («Малыш Джо»), Анайрин Барнард («Довод», «Щегол»), Мигель Бернардо («Элита»), Мацей Мусял («Ведьмак») и другие.