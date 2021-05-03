Блогер заявил в полицию на красноярскую художницу. Ему не понравился перформанс с Иисусом Христом

По задумке Гасановой, человек в белых одеждах и загримированный в образ Иисуса Христа обращается к прохожим на набережной Енисея и раздает им фрукты. Серию фотографий она выложила в свой инстаграм и написала, что ее «давно распирала эта идея», но городские площадки отказывали из‑за «щекотливости» темы. «Никто не хочет брать ответственности за происходящее воскрешение Иисуса , но если тебя сильно распирает и хочется, можно сделать и на улице!», — добавила она.

В православную Пасху, 2 мая, красноярская художница и автор «живых картин» Мария Гасанова устроила пасхальный перформанс «Воскрешение Иисуса » на городской набережной. После этого местный блогер подал на девушку заявление в полицию об оскорблении чувств верующих, передает издание «Проспект Мира».

Художника отметила, что представленный в образе Христа Евгений Осипов верующий человек и посещает протестантскую церковь.

Красноярского блогера и журналиста Даниила Рада (Рубиновича) смутило, что «кто угодно может надеть белые одежды и пародировать Господа», и он написал на девушку заявление в полицию об оскорблении чувств верующих. Изданию НГС24 мужчина рассказал, что увиденные фотографии его «покоребили», хоть и относится к РПЦ он «достаточно критично».

«Издевательство какое‑то, особенно в светлый праздник, который для многих верующих важнее, чем Новый год. Их тоже нужно уважать и подумать о том, что их это может покоробить», — поделился он. Он не хочет уголовного наказания для Гасановой, но, по его мнению, «они должны покаяться, получить какой‑то урок» и, например, поучаствовать в строительстве храма.

В ответ Гасанова выложила в историях инстаграма слова поддержки и сказала, что бывает «находятся какие‑то хейтеры», не заявления в полицию она не ожидала. «Чувствую себя каким‑то правонарушителем, но не художником. Чувствую, что что‑то такое прям наворотила», — написала девушка.

Последний известный случай в России по делу об оскорблении чувств верующих случился в Орловской области в январе этого года. Тогда суд оштрафовал местного жителя на 75 тыс. рублей за комментарий в «ВКонтакте» о Деве Марии.