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В России выявили 8489 случаев коронавируса за последние сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:10

В России за сутки выявили 8489 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 208 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 831 744. За последние сутки вылечились 6367 человек, за все время — 4 450 289. За сутки умерли 336 пациентов, за весь период — 111 198.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 152,8 млн человек, 3,2 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,4 млн), на втором — Индия (19,9 млн). За ними идут Бразилия (14,7 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,8 млн).

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