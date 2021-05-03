В России выявили 8489 случаев коронавируса за последние сутки

В России за сутки выявили 8489 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 208 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областях.