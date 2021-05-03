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Эксперты: на «майские» россияне поедут в Симферополь и Калининград, в летний отпуск — в Сочи и Анапу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:55

В длинные майские праздники самыми популярными направлениями у россиян стали Симферополь и Калининград, а также Минеральные Воды, Анапа и Махачкала. Эти данные «Афише Daily» предоставил сервис по поиску билетов «Туту.ру».

Согласно статистике, на эти пять направлений с вылетом из Москвы приходится почти 15% спроса. Представители сервиса рассказали, что 23 апреля, когда Путин продлил майские праздники с 1-го по 10-е число, рост посещаемости сайта увеличился в два с половиной раза.

Билеты на поезд чаще всего берут в направлении Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Брянска и Ярославля. В аналитическом центре «Туту.ру» предупредили о росте цен на поездки из‑за того, что билетов осталось мало, а даты рейсов все ближе. Средний чек за перелет по России в одну сторону с 1 по 10 мая этого года составляет 7368 рублей (в 2019 году — 7321 рубль).

По данным опроса «Туту.ру» и «Сбербанка» (есть у «Афиши Daily»), путешествовать в майские праздники в этом году собирается 20% россиян. 7% отправятся в поездки по городам России, 4% — на Черное море и 3% — в горы. Около 1% респондентов проведут праздники в пансионатах и домах отдыха неподалеку от своего города.

Симферополь, Сочи и Анапа стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска этим летом, пишет ТАСС со ссылкой на «Туту.ру». Средняя стоимость перелета в одну сторону снизилась на 11% до 9,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 23% россиян успели оформить отпуск на период с 4 по 7 мая. Отдых часть россиян запланировала еще до объявления президентом увеличенных майских праздников.

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