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Вышел трейлер криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне» — режиссерского дебюта Кристофа Вальца

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:58

Paramount Pictures опубликовала трейлер режиссерского дебюта Кристофа Вальца — криминальной сатиры «Худший брак в Джорджтауне». Вместе с ним в главных ролях снялись Аннетт Бенинг и Ванесса Редгрейв.

Картина покажет правдивую историю брака, убийства и обмана, основанную на статье The New York Times Magazine. В центре сюжета привередливый и эксцентричный карьерист Ульрих Мотт (Вальц), который женится на богатой и влиятельной 80-летней вдове Эльзе Брехт — к большому огорчению ее взрослой дочери Аманды (Бенинг). Он успевает построить карьеру политика, но вскоре Брехт находят мертвой — и паутина лжи превращает его в главного подозреваемого.

Первые сообщения о дебюте Вальца с этим фильмом появились еще в 2015 году, а премьерный показ прошел на фестивале Tribeca — в 2019-м.

В американских кинотеатрах «Худший брак в Джорджтауне» выйдет 14 мая, а с 18 мая его можно будет купить на сервисе Paramount Home Entertainment. Дата премьеры в России пока неизвестна.

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