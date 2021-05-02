Власти Москвы предупредили об усилении проверок наличия масок и перчаток в транспорте

Московские власти усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. Об сообщает ТАСС со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

Наличие средств индивидуальной защиты сейчас проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день. В организации рассказали, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% носят перчатки, но снимают и то, и другое после прохождения турникетов.

«Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы», — отметили представители ГКУ «Организатор перевозок».

Верховный суд России отклонил коллективный иск с требованием отменить обязательный масочный режим. В суд на Роскомнадзор подавали около 1500 человек из разных регионов России. Многие из них пришли на рассмотрение дела, однако некоторые не попали на заседание, потому что отказались надеть маски — это противоречит правилам здания суда, которые ввели из‑за пандемии коронавируса.