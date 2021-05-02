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Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live»

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:39

Глава компании SpaceX Илон Маск попросил своих подписчиков подкинуть ему идей для скетчей, которые он мог бы отыграть в шоу «Saturday Night Live». Об этом он написал в твиттере.

Для того, чтобы запусить тред, Маск сам предложил пару концепций, например, «Irony Man» — супергерой, который побеждает своих врагов силой иронии. Кроме того, он подумывает объединить сюжеты песни «Baby Shark» и телешоу «Shark Tank», только в его версии акуленок и участники программы объединяются, чтобы стать «Baby Shark Tank».

В треде миллиардеру написали, что он мог бы сделать номер о том, как иноплнетяне нашли запущенную им в 2018 году машину Tesla и пытаются понять, что это. Кто‑то посчитал, что ему можно рассказать шутку о том, как наша реальность — это симуляция.

Нашлись и те, кто использовал переписку, чтобы предъявить свои претензии к Маску, например, бизнесмену предложили напомнить о своей политике мотивации подчиненных фразой: «Это должно быть сделано до завтра, или ты уволен». Известный блогер и подкастер Джей Флорс написал о такой идее: «Мужчина получает состояние от своих южноафриканских родителей, заработавших на изумрудном руднике, и вкладывается в создание взрывающейся машины».

В конце апреля стало известно, что Илон Макс будет гостем SNL 8 мая, а за музыкальную программу будет отвечать Майли Сайрус. Участники труппы программы оказались недовольны тем, что его пригласили сыграть в скетчах с ними, и теперь миллиардер рискует остаться в эфире один. «За всю историю шоу так сложилось, что если актеру что‑то очень сильно не нравится, то он может не участвовать в съемках. Босс „SNL“ Лорн Майклз никогда не заставит их делать то, что они не хотят», — прокомментировал источник из команды создателей шоу.

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