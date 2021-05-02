Илон Маск попросил подписчиков подкинуть ему идеи для скетчей «Saturday Night Live»

Глава компании SpaceX Илон Маск попросил своих подписчиков подкинуть ему идей для скетчей, которые он мог бы отыграть в шоу «Saturday Night Live». Об этом он написал в твиттере.

Для того, чтобы запусить тред, Маск сам предложил пару концепций, например, «Irony Man» — супергерой, который побеждает своих врагов силой иронии. Кроме того, он подумывает объединить сюжеты песни «Baby Shark» и телешоу «Shark Tank», только в его версии акуленок и участники программы объединяются, чтобы стать «Baby Shark Tank».

В треде миллиардеру написали, что он мог бы сделать номер о том, как иноплнетяне нашли запущенную им в 2018 году машину Tesla и пытаются понять, что это. Кто‑то посчитал, что ему можно рассказать шутку о том, как наша реальность — это симуляция.