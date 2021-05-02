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Возвращение астронавтов SpaceX на Землю, клип 21 Savage к «Пиле» и другие новости дня 19:09 Дайджест
Жители Нидерландов провели перепись пчел 18:02
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Полицейский приказал Райану Рейнолдсу взять в «Дэдпула-3» Хью Джекмана. Автор видео — сам Джекман 15:36
Ученые: исчезновение ледников Западной Антарктики повысит уровень моря почти на пять метров 15:31
«Колония — это не страшно»: Михаил Ефремов рассказал о жизни в тюрьме 14:26
Official_Milas/Instagram Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров. Ее подозревают в нападении с ножом на девушку
Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров. Ее подозревают в нападении с ножом на девушку 13:52
Российские миллиардеры и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина» 13:30
Барабанщик Death Grips создал новую группу Undo K from Hot и представил первую песню 13:13
Астронавты первой миссии SpaceX к МКС успешно приводнились в Атлантическом океане 12:23
В России выявили 8697 новых случая коронавируса 11:25
МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками. Разработка стоит 45 млн рублей 11:07
В «Театр.doc» сорвали премьеру спектакля о протестах в Беларуси. Актеры продолжили играть на улице 10:35
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Книжный фестиваль отменил викторину по «Гарри Поттеру» после обвинений Джоан Роулинг в трансфобии 9:55
Исследование: супергерои Marvel самые популярные в мире. Но в России больше любят персонажей DC 8:44
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Дайджест

Возвращение астронавтов SpaceX на Землю, клип 21 Savage к «Пиле» и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:09

Астронавты первой миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю. Они приводнились в Атлантическом океане.

Три российских миллиардера и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина». Публикация рассказывает историю прихода к власти Владимира Путина и его отношений с российскими бизнесменами.

МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками. На разработку выделили 45 млн рублей.

В России зарегистрировали еще 8697 случаев коронавируса. За сутки умерли 342 пациента, вылечились — 7339.

Книжный фестиваль в Новой Зеландии отменил викторину по «Гарри Поттеру» после обвинений Джоан Роулинг в трансфобии. Перед этим организаторы проконсультировались с представителями ЛГБТК-сообщества.

В «Театр.doc» сорвали премьеру спектакля о протестах в Беларуси. Актеры решили продолжить представление на улице.

В возрасте 77 лет умер музыкальный продюсер Михаил Плоткин. Причиной смерти назвали последствия COVID-19.

Канал «Пятница!» временно отстранил от эфиров ведущую «Ревизорро» Ксению Милас. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что она напала с ножом на свою знакомую.

Жители Нидерландов провели перепись пчел и насчитали примерно 200 тыс. насекомых. Такой результат говорит о том, что их численность удалось стабилизировать.

Барабанщик Death Grips Зак Хилл создал новую группу Undo K from Hot. Проект представил первую песню — «750 Dispel».

Рэпер 21 Savage выпустил клип на песню «Spiral». Это саундтрек к девятой части хоррор-франшизы «Пила: Спираль».

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