Возвращение астронавтов SpaceX на Землю, клип 21 Savage к «Пиле» и другие новости дня

Астронавты первой миссии SpaceX к МКС вернулись на Землю. Они приводнились в Атлантическом океане.

Три российских миллиардера и «Роснефть» подали иски о клевете к автору книги «Люди Путина». Публикация рассказывает историю прихода к власти Владимира Путина и его отношений с российскими бизнесменами.

МВД получит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками. На разработку выделили 45 млн рублей.

В России зарегистрировали еще 8697 случаев коронавируса. За сутки умерли 342 пациента, вылечились — 7339.

Книжный фестиваль в Новой Зеландии отменил викторину по «Гарри Поттеру» после обвинений Джоан Роулинг в трансфобии. Перед этим организаторы проконсультировались с представителями ЛГБТК-сообщества.

В «Театр.doc» сорвали премьеру спектакля о протестах в Беларуси. Актеры решили продолжить представление на улице.

В возрасте 77 лет умер музыкальный продюсер Михаил Плоткин. Причиной смерти назвали последствия COVID-19.

Канал «Пятница!» временно отстранил от эфиров ведущую «Ревизорро» Ксению Милас. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что она напала с ножом на свою знакомую.

Жители Нидерландов провели перепись пчел и насчитали примерно 200 тыс. насекомых. Такой результат говорит о том, что их численность удалось стабилизировать.

Барабанщик Death Grips Зак Хилл создал новую группу Undo K from Hot. Проект представил первую песню — «750 Dispel».

Рэпер 21 Savage выпустил клип на песню «Spiral». Это саундтрек к девятой части хоррор-франшизы «Пила: Спираль».