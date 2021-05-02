Короткометражный фильм «Два далеких незнакомца», победивший на «Оскаре», уличили в плагиате

Режиссерка и сценаристка Синтия Као уличила в плагиате победивший на «Оскаре» короткометражный фильм «Два далеких незнакомца». Об этом она сообщила в тиктоке.
Као рассказала, что в 2016 году сняла короткометражный фильм «День сурка для черного». По сюжету главный герой попадает во временную петлю и не может добраться на день рождения матери, потому что его убивает полицейский при попытке задержания.
В мае прошлого года ей пришло письмо от продюсера новостного медиа NowThis News с просьбой выложить картину на их ютьюб-канале, и проект был опубликован 31 мая.
Позже Трэвон Фри и Мартин Десмонд Роу сняли для Netflix фильм «Два далеких незнакомца», по сценарию похожий на «День сурка для черного». В продюсировании участвовала компания NowThis. По сюжету главный герой спешит не на день рождения к матери, а домой к любимой собаке. Премьера новой короткометражки состоялась 20 ноября прошлого года, и позже лента получила «Оскар».
Синтия Као отметила, что никого не обвиняет, но, по ее словам, она не понимает, как такое могло произойти.
93-я церемония «Оскар» прошла в ночь с 25 на 26 апреля. Ее триумфатором стала китайский режиссер Хлоя Чжао — она выиграла награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Подробнее об оскаровской ночи можно прочитать в материале «Афиши Daily».