Короткометражный фильм «Два далеких незнакомца», победивший на «Оскаре», уличили в плагиате

Режиссерка и сценаристка Синтия Као уличила в плагиате победивший на «Оскаре» короткометражный фильм «Два далеких незнакомца». Об этом она сообщила в тиктоке.

Као рассказала, что в 2016 году сняла короткометражный фильм «День сурка для черного». По сюжету главный герой попадает во временную петлю и не может добраться на день рождения матери, потому что его убивает полицейский при попытке задержания.