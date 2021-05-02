Cелена Гомез сыграет зависимую от соцсетей в психологическом триллере «Спираль»

Американская певица и актриса Селена Гомез исполнит роль в прошлом влиятельной женщины, чья одержимость социальными сетями заставляет ее тело буквально разваливаться на части. Это будет режиссерский дебют клипмейкера и фотографа Петры Коллинз, пишет Deadline.

Сценарий психологического триллера «Спираль» написала сама Коллинз по мотивам своего рассказа. В написании ей помогала поэтесса Мелисса Бродер и писательница Фиби Фишер. Продюсерами картины выступят рэпер Дрейк и один из создателей «Эйфории» Адель Нур.

Гомез и Коллинз подружились во время съемок в 2017 году клипа на песню «Fetish» с Gucci Mane. Позже режиссер пригласила певицу на съемки хоррор-кроткометражки «A Love Story».