Гитаристу Cannibal Corpse вынесли приговор по делу краже и нападении на полицейского

Суд в США вынес приговор гитаристу Cannibal Corpse Пэту О’Брайену по делу краже со взломом и нападении на полицейского. Об этом сообщает Blabbermouth.

В 2018 году в обособленной местности Грейтер-Нортдейл штата Флорида полиция приехала по вызову в дом, куда вломился О’Брайен и толкнул находившуюся внутри женщину со словами «вознесение грядет». Во время задержания музыкант напал с ножом на сотрудника правоохранительных органов.

В это же время в доме неподалеку, который арендовал артист, происходил пожар. После того, как службы остановили возгорание, полицейские провели на месте обыски и нашли 50 дробовиков, 10 полуавтоматических огнестрелов, АК-47, а также два «Узи», 20 пистолетов, три огнемета и три черепа.

В течение двух лет гитарист появлялся в зале суда в наручниках и жилете для предотвращения попыток самоубийства. Ему предъявили обвинение в «нападении на сотрудника правоохранительных органов с применением смертоносного оружия и кража со взломом жилого помещения с нападением или нанесением побоев».

16 марта суд тайно назначил ему испытательный срок на пять лет, 150 часов общественных работ и штраф в 23 793 доллара. Кроме того, он должен пройти проверку на предмет употребления наркотиков и алкоголя и при необходимости обследоваться у психиатра.

В апреле Cannibal Corpse выпустили новый альбом «Violence Unimagined» («Невообразимое насилие»). Пэт О’Брайен не принимал участия в записи пластинки — сейчас коллектив заменил его продюсером и фронтменом группы Hate Eternal Эриком Рутманом.