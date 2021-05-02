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21 Savage в смирительной рубашке в клипе на саундтрек девятой «Пилы»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:14

Американский рэпер 21 Savage выпустил клип на песню «Spiral» — официальный саундтрек к девятой части хоррор-франшизы «Пила: Спираль».

Под повторяющийся сэмпл «Hello Zepp» Чарли Клаузера артист появляется то в смирительной рубашке, то в образе убийцы-подражателя и мясника на бойне, окруженного трупами свиней. Видеоряд сменяется кадрами из грядущего фильма, а в конце клипа появляется культовая кукла Билли.

Заглавная песня 21 Savage придает иной оттенок музыке франшизы «Пила», ведь саундтрек у других частей был больше похож на рок-музыку. Клип сняли в квеструме Saw Escape Room в Лас-Вегасе.

Первый трейлер «Пила: Спираль» от Lionsgate Films вышел в конце марта. В центре сюжета — детектив Иезекииль Бэнкс. Он расследует серию загадочных убийств, которые совершает имитатор покойного известного маньяка. Главную роль исполнил Крис Рок, роль отца детектива — Сэмюэль Л.Джексон, а напарника-новичка — Макс Мингелла.

Режиссером ленты выступил Даррен Линн Босман. Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер на основе истории, придуманной Крисом Роком.

Премьера новой «Пилы» состоится 14 мая.

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