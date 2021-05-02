«Привет, Райан! Ты должен найти местечко для этого парня [Джекмана] в „Дэдпуле-3“. Даже если это будет 10-минутное камео, это было бы потрясающе. Фильм получится настолько крутым, что просто разорвет бокс-офис!», — сказал офицер Джон Добковски, охраняющий городской парк.

Хью Джекман встретил на улице Нью-Йорка своего поклонника из полиции, а у того нашелся совет для исполнителя роли Дэдпула Райана Рейнольдса . Видео с посланием выложил Джекман в своем твиттере.

За кадром Джекман подсказал полицейскому, что в противном случае Рейнольдсу придется оплатить штраф. «Если не подчинишься требованию, я выпишу тебе штраф!», — добавил Добковски.

Хью Джекман и Райан Рейнольдс — давние друзья. Они вместе снимались в «Люди Икс: Начало. Росомаха».

Marvel Studios уже разрабатывает третью часть «Дэдпула» с прокатным рейтингом R. Глава студии Кевин Файги сказал, что следующий фильм войдет в киновселенную Marvel, а съемки начнутся не раньше 2022 года.

Над сценарием картины работают сестры Лиззи Молине-Ложлен и Венди Молине под руководством Райана Рейнолдса — актер выступает продюсером проекта и исполняет главную роль. Лента вряд ли появится в кинотеатрах раньше 2023 года.