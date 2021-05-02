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Ученые: исчезновение ледников Западной Антарктики повысит уровень моря почти на пять метров

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:31

Глобальный средний уровень моря повысится на 4,2-4,7 метров в случае исчезновения ледников Западной Антарктики. Об этом говорится в исследовании группы ученых из США и Канады, опубликованном в журнале Science Advances.

Новый прогноз оказался больше чем на метр выше предыдущих оценок ученых. Ранее специалисты предполагали, что уровень воды в результате таяния льдин поднимется примерно на 3,2 метра.

В новой работе эксперты упомянули процесс, называемый механизмом вытеснения воды. Он происходит, когда твердая порода западно-антарктического ледяного щита начинает вытесняться по мере таяния льда и уменьшения общего веса ледяного покрова. Порода находится ниже уровня моря, поэтому, когда она поднимается, она выталкивает окружающую ее воду в океан, что приводит к глобальному повышению уровня моря.

Ученые рассмотрели вытеснение повлияло на рост уровня воды в океане с учетом низкой вязкости и наличия легкотекучего материала мантии Земли под Западной Антарктидой. Они пришли к выводу, что вытеснение происходит намного быстрее, чем считалось ранее.

«Независимо от того, какой сценарий мы использовали для обрушения Западно-Антарктического ледяного щита, мы всегда обнаруживали, что прогноз на  дополнительный один метр повышения глобального уровня моря имел место», — заявила одна из авторов работы Линда Пэн.

Ранее группа итальянских и американских ученых выяснила, что 117 видов растений оказались под угрозой вымирания из‑за таяния ледников. По мере того, как лед отступает, образовываются новые территории, которые начинают зарастать. Этот процесс изменяет разнообразие экосистем, что впоследствии создает некоторым растениям препятствие для размножения. 

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