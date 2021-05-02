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Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров. Ее подозревают в нападении с ножом на девушку

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:52

Телеканал «Пятница!» временно отстранил от эфиров ведущую «Ревизорро» Ксению Милас, также известную по реалити-шоу «Пацанки». Об этом сообщает «Super.ru».

1 мая стало известно, что ночью на вечеринке в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в Москве Милас напала с ножом на свою знакомую Марину Ефименко. После случившегося пострадавшую увезли в больницу.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — заявил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

В правоохранительных органах информацию об инциденте пока никак не комментировали.

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