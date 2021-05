7 мая у группы выйдет альбом «G.A.S. Get a Star» . В него войдет девять треков, и судя по «750 Dispel» релиз будет в духе Death Grips.

Барабанщик Death Grips Зак Хилл создал новую группу Undo K From Hot, у которой вышла первая песня «750 Dispel». Ее можно послушать на ютьюбе , Bandcamp и SoundCloud .

В 2019 группа Death Grips стала хедлайнером главной сцены на третий и последгний московского фестиваля «Боль». В предыдущие два дня хедлайнерами были The Good, The Bad & The Queen и IC3PEAK.