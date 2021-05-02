В России выявили 8697 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 8697 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 573 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Нижегородской областях.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 823 255. За последние сутки вылечились 7339 человек, за все время — 4 443 922. За сутки умерли 342 пациента, за весь период — 110 862.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 152,2 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (32,3 млн), на втором — Индия (19,5 млн). За ними идут Бразилия (14,7 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (4,8 млн).