В России выявили 8697 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 8697 случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 573 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Нижегородской областях.